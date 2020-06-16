Завершился ремонт Московского проспекта и набережной Обводного канала

В Петербурге завершился ремонт двух улиц. Работы велись на участках Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Так, АО «Буер» выполнило ремонт участка Московского проспекта от Сенной площади до набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе. Длина участка составляет 2,20 км, площадь — 42,49 тыс. квадратных метров.

За работы на набережной Обводного канала отвечало ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Организация завершила ремонт участка от Московского проспекта до Царскосельского железнодорожного моста в Московском районе.

«Подрядчик отремонтировал 19,46 тыс. квадратных метров проезжей части и 6,60 тыс. квадратных метров тротуара», — сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

Ремонт выполнен в соответствии с адресной программой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Ленобласти начался ремонт участков автодорог Зверево — Малиновка и Белокаменка — Лебяжье.