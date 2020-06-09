Дорожники начали ремонт двух дорог в Выборгском районе

Дорожники начали ремонт двух дорог в Выборгском районе
Ремонт дорог. Фото: lenobl.ru

В Выборгском районе Ленобласти начались дорожные работы, которые проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в областном правительстве, дорожные службы приступили к ремонту участков на двух региональных трассах. Речь идет об участках автодорог Зверево — Малиновка и Белокаменка — Лебяжье.

На дороге Зверево — Малиновка планируется заменить 25 километров асфальтового покрытия на участке, проходящем через поселки Вещево и Пальцево.

А на трассе Белокаменка — Лебяжье подрядчик обновит дорожное покрытие на дорогах в районе населенных пунктов Горьковское, Бойково, Яковлево и Лебяжье.

Сейчас дорожные службы занимаются очисткой полос отвода на обоих объектах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные службы Петербурга приступили к ремонту Кондратьевского проспекта.

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