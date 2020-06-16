Семья погибшего водителя требует максимального наказания для Ефремова

Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова надеются, что артист Михаил Ефремов получит максимальный возможный срок.

Родственники погибшего заявили, что им бы хотелось, чтобы Ефремов получил 12 лет тюрьмы.

«Это нас бы устроило, потому что я считаю, что человек должен ответить по закону», — сказала супруга брата Сергея Захарова Татьяна в эфире шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Семья погибшего ранее отказалась от компенсации, которую предлагал актер Михаил Ефремов и не приняла его извинений.

Напомним, смертельное ДТП, которые вызвало общественный резонанс, произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. В аварию попали Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada под управлением Сергея Захарова. По версии следствия, актер выехал на полосу встречного движения с превышением скорости и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был нетрезв. Также у него в крови нашли следы наркотиков. Таганский суд Москву отправил его под домашний арест.

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