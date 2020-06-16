Мотоциклист разбился насмерть на набережной Фонтанки

Во вторник, 16 июня, на набережной реки Фонтанки у Египетского моста произошло смертельное ДТП.

Очевидцы сообщили, что у дома № 132 около 14:45 разбился мотоциклист. По их словам, мотоцикл долетел до трамвайных путей на Лермонтовском проспекте. Других участников ДТП не наблюдается.

«Чуть дальше к Египетскому мосту лежит труп мотоциклиста на тротуаре», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На место происшествия приехала скорая. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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