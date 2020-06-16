На Заневском собрался «паровозик» из трех машин

На Заневском собрался «паровозик» из трех машин
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге 16 июня на Заневском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло напротив ТРК «Заневский Каскад». По предварительной информации, водитель легковушки не успел затормозить и врезался в машину, двигающуюся перед ним, а после в него въехал третий автомобиль. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

В районе ДТП образовалась пробка. По данным «Яндекс.Карты», водители двигаются со скоростью не более 10 км/ч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Волга» влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали. В ГИБДД рассказали об утреннем ДТП с пострадавшими, которое произошло в Ленинградской области.

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