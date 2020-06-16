ДТП на Науки спровоцировало трамвайную пробку

ДТП на Науки спровоцировало трамвайную пробку
Один автомобиль серьезно пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 16 июня на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествия, которое спровоцировало трамвайную пробку.

По словам очевидцев, водители не поделили проезжую часть по направлению в сторону метро «Академическая».

«Авария на трамвайных путях на проспекте Науки в сторону Академической. Авария вроде как без жертв», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, один из автомобилей получил серьезные повреждения передней части. В результате ДТП образовалась трамвайная пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Волга» влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали. В ГИБДД рассказали об утреннем ДТП с пострадавшими, которое произошло в Ленинградской области.

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