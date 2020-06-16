Ленобласть готова к сдаче ЕГЭ, который начнется 3 июля

ЕГЭ останется на том же уровне сложности. Фото: pixabay

ЕГЭ останется на том же уровне сложности. Фото: pixabay

Ленинградская область полностью готова к сдаче выпускниками Единого государственного экзамена. Для учащихся созданы все необходимые условия.

В общей сложности госэкзамен будут сдавать более 6 тыс. выпускников. Очная сдача должна стартовать третьего июля.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, в текущем году на базе региональных учебных учреждений будут работать 42 пункта проведения экзамена.

В общей сложности на оснащение 85 аудиторий онлайн-видеонаблюдением и техоборудованием из областного бюджета выделили 5,2 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице выпускники школ смогут сдавать ЕГЭ без средств индивидуальной защиты. Носить маски и перчатки должны, согласно рекомендациям Рособрнадзора, будут учителя, которые проводят экзамен и следят за детьми.