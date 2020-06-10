Петербургские выпускники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток

Петербургские выпускники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток
ЕГЭ в Петербурге в этом году начнут сдавать 3 июля. Фото: pixabay.com

Учащиеся выпускных классов в Северной столице смогут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) без защитных масок и перчаток.

В Комитете по образованию Петербурга объяснили, что изначально не планировали делать обязательным для выпускников ношение масок и перчаток на экзамене, поскольку понимают, что в течение нескольких часов не снимать средства защиты — тяжело.

Носить средства индивидуальной защиты должны, согласно рекомендациям Рособрнадзора, будут учителя, которые проводят экзамен и следят за детьми. Напомним, что выпускные экзамены для школьников в этом году стартуют 3 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в общей сложности в этом году сдавать ЕГЭ будут 736 тысяч российских школьников. Те, кто не собирается поступать в университет, получат аттестаты без сдачи экзаменов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выпускники егэ защитные средства санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые выяснили, почему мужчины тяжелее болеют коронавирусом
Телеведущая Арина Шарапова рассказала об истории большого обмана Михаила Ефремова
Попова просит россиян не забывать о масках
Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине
Петербургские выпускники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток
Главный врач Боткинской больницы рассказал, как лечат коронавирус в Петербурге
С начала мая жителей Петербурга оштрафовали на 17 млн рублей за прогулки в парках
Врачам в Петербурге помогут с улучшением жилищных условий