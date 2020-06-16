Ущерб в миллион: после столкновения самолетов в Пулково возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения двух пассажирских самолетов в петербургском аэропорту. Ущерб от происшествия составил более миллиона рублей.

Инцидент случился в воскресенье, 14 июня, в Пулково. Как сообщили на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, дело завели по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех деталей инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что воздушные судна столкнулись на взлетно-посадочной полосе. При подготовке ко взлету крыло одного из лайнеров столкнулось с хвостом другого самолета. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших и погибших.