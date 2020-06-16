На пересечении Пискаревского и Бестужевской не смогли разъехаться BMW и Hyundai

Вечером 16 июня в Красногвардейском районе на пересечении Пискаревского проспекта с Бестужевской улицей произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, разъехаться не смогли водители BMW и Hyundai. По предварительной информации, один из участников ДТП решил проскочить на «красный».

«На перекрёстке Пискарёвского и Бестужевской не разъехались старушка БМВ молодой Солярис», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам в соцсетях, больше всего пострадал старенький BMW. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Волга» влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали. В ГИБДД рассказали об утреннем ДТП с пострадавшими, которое произошло в Ленинградской области.