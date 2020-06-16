В ДТП на набережной Макарова пострадал водитель перевернутого Mercedes и прохожие

В Василеостровском районе Петербурга при столкновении с такси перевернулся автомобиль Mercedes. Появилась информация о пострадавших в аварии.

Дорожный инцидент случился во вторник, 16 июня, на набережной Макарова. Как сообщил 78.ru, в результате ДТП пострадал водитель перевернувшейся легковушки марки Mercedes. У него перебинтована рука.

Отмечается, что виновником дорожного инцидента мог стать сам пострадавший. По предварительным данным, он врезался в такси марки Hyundai, после чего перевернулся на крышу. На пассажирском сидении Mercedes находилась женщина, она отделалась испугом.

Кроме того, в аварии пострадали две проходящие мимо девушки, они получили царапины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП с такси и Mercedes прибыли сотрудники МЧС и реанимации. Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».