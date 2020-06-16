Стали известны подробности пожара на Дунайском проспекте

На Дунайском проспекте спасатели оперативно потушили грузовик. Стали известны последствия пожара, случившегося на проезжей части.

Инцидент произошел во вторник, 16 июня, у дома №15 на Пулковском шоссе. Сигнал о возгорании поступил дежурному части в 22:28. К месту происшествия оперативно выехали девять сотрудников.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, грузовой автомобиль марки MAN тушили около пяти минут, однако машину это не спасло.

В результате случившегося пожара никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографии полыхающего грузовика на Дунайском шоссе.