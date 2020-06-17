За перевод машины на газ в России будут доплачивать до 90 тысяч рублей

За перевод машины на газ в России будут доплачивать до 90 тысяч рублей
Перевод транспорта на газ - это лишь часть программы развития рынка газомоторного топлива в России. Фото: pixabay.com

Выплаты за перевод автомобиля с бензинового топлива на газовое являются частью антикризисного плана российского правительства.

Отметим, что на данный момент размер выплаты вырос на 60%, с 50 до 90 тысяч рублей. Дело в том, что оплаты половины суммы возьмет на себя «Газпром» в рамках рекламной кампании «дочки» холдинга, «Газпром газомоторное топливо». Претендовать на субсидию могут как владельцы бизнеса, так и рядовые граждане. Таким образом, россияне могут сэкономить около 4-5 миллиардов рублей.

На данный момент за переоборудование легковой машины на газовое топливо без учета вспомогательной выплаты придется заплатить от 80 до 150 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты прогнозируют существенный рост цен на иностранные бренды машин на автомобильном рынке Северной столицы.

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За перевод машины на газ в России будут доплачивать до 90 тысяч рублей
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