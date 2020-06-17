Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с лосем в «Ленобласти

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с лосем в &#171;Ленобласти
Лоси зачастую неожиданно выбегают на проезжую часть и водители попросту не успевают затормозить. Фото: pixabay.com

Минувшей ночью на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области произошло серьезное ДТП, участниками которого стали легковушка и лось.

Об аварии сообщает 47news, ссылаясь на дорожную полицию. Опасное ДТП произошло на 126-м км трассы в Волховском районе. Примерно в полночь водитель иномарки Daewoo Matiz сбил лося, внезапно оказавшегося посреди проезжей части. После столкновения автомобиль вылетел в кювет.

В салоне машины находились мужчина, женщина и 13-летняя девочка. Их госпитализировали в больницу. Пострадавший подросток находится в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамвай сошел с рельс на выезде из Кудрово, собрав пробку. Судя по опубликованным в группе снимкам, на месте происшествия уже работает бригада аварийной службы.

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