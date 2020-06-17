Трамвай сошел с рельс на выезде из Кудрово, собрав пробку

Трамвай сошел с рельс на выезде из Кудрово, собрав пробку
Трамваи стоят в сторону станции метро "Дыбенко". Фото: vk.com/spb_today

На границе Петербурга и Кудрово произошла авария с участием трамвая, сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло утром в среду, 17 июня, на проспекте Солидарности, рядом с выездом из Кудрово. Там один из трамваев сошел с рельс, что вызвало трамвайную пробку. Общественный транспорт стоит в сторону станции метро «Дыбенко».

Судя по опубликованным в группе снимкам, на месте происшествия уже работает бригада аварийной службы. Информации о возможных пострадавших в результате внештатной ситуации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на набережной Макарова пострадал водитель перевернутого Mercedes и прохожие. Отмечается, что виновником дорожного инцидента мог стать сам пострадавший.

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Трамвай сошел с рельс на выезде из Кудрово, собрав пробку
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