Петербуржцы отсудили 700 тысяч у поликлиники за неверный диагноз, повлекший смерть человека

Родственники погибшего петербуржца смогли отсудить у поликлиники компенсацию за моральный ущерб, поскольку врачи поставили неправильный диагноз, который привел к смерти пациента.
Еще в 2018 году отцу двоих истцов, Олега Пономаренко и Галины Герасимовой, стало плохо: мужчина пожаловался на боли в верхней части живота. Приехавшие врачи решили, что проблема в печени и желчном пузыре, и предложили отвезти больного на УЗИ. Однако дочь пациента настаивала на том, что проблемы могут связаны с сердцем, и указывала медикам на боль, отдающую в руку, которую те назвали остеохондрозом.
В итоге Галина отказалась госпитализировать отца, врачи поставили болеутоляющий укол и уехали. На следующий день пациент вновь стал жаловаться на плохое самочувствие. В этот раз медики из другой поликлиники оказались правы: повторная кардиограмма показала обширный инфаркт. Пенсионера немедленно отвезли в Госпиталь ветеранов всех войн, однако спасти жизнь петербуржца не удалось: он умер в реанимации. Согласно информации объединенной пресс-службы городских судов, детям погибшего удалось отсудить почти 800 тысяч рублей моральной компенсации у поликлиники.
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