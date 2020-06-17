Петербуржцы отсудили 700 тысяч у поликлиники за неверный диагноз, повлекший смерть человека

Суд встал на сторону родных умершего: с СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №46» в пользу Пономаренко взыскали компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 2 774 рубля; в пользу Герасимовой компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей, расходы по оплате ритуальных услуг в размере 80 103,31 рубль. Фото: pixabay.com

Суд встал на сторону родных умершего: с СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №46» в пользу Пономаренко взыскали компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 2 774 рубля; в пользу Герасимовой компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей, расходы по оплате ритуальных услуг в размере 80 103,31 рубль. Фото: pixabay.com

Родственники погибшего петербуржца смогли отсудить у поликлиники компенсацию за моральный ущерб, поскольку врачи поставили неправильный диагноз, который привел к смерти пациента.

Еще в 2018 году отцу двоих истцов, Олега Пономаренко и Галины Герасимовой, стало плохо: мужчина пожаловался на боли в верхней части живота. Приехавшие врачи решили, что проблема в печени и желчном пузыре, и предложили отвезти больного на УЗИ. Однако дочь пациента настаивала на том, что проблемы могут связаны с сердцем, и указывала медикам на боль, отдающую в руку, которую те назвали остеохондрозом.

В итоге Галина отказалась госпитализировать отца, врачи поставили болеутоляющий укол и уехали. На следующий день пациент вновь стал жаловаться на плохое самочувствие. В этот раз медики из другой поликлиники оказались правы: повторная кардиограмма показала обширный инфаркт. Пенсионера немедленно отвезли в Госпиталь ветеранов всех войн, однако спасти жизнь петербуржца не удалось: он умер в реанимации. Согласно информации объединенной пресс-службы городских судов, детям погибшего удалось отсудить почти 800 тысяч рублей моральной компенсации у поликлиники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с компании в Петербурге взыскали 200 тысяч рублей за изготовление чехлов с изображением Высоцкого.