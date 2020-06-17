Жертвой массового ДТП в Ленобласти стал пенсионер

Жертвой массового ДТП в Ленобласти стал пенсионер
В ДТП в Ленобласти погиб пожилой мужчина. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Сотрудники правоохранительных органов Ленобласти устанавливают обстоятельства массового ДТП с участием трех машин.

Согласно информации регионального управления ГИБДД ГУ МВД, смертельная авария произошла в среду, 17 июня, в Лужском районе области. Две легковушки и грузовик столкнулись на автодороге Петербург — Псков — Пустошка — Невель.

Жертвой ДТП стал водитель одного из легковых автомобилей, а второй водитель госпитализирован: он получил травмы средней степени тяжести.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с лосем в «Ленобласти. Минувшей ночью на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области произошло серьезное ДТП, участниками которого стали легковушка и лось.

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