Жертвой массового ДТП в Ленобласти стал пенсионер

Сотрудники правоохранительных органов Ленобласти устанавливают обстоятельства массового ДТП с участием трех машин.

Согласно информации регионального управления ГИБДД ГУ МВД, смертельная авария произошла в среду, 17 июня, в Лужском районе области. Две легковушки и грузовик столкнулись на автодороге Петербург — Псков — Пустошка — Невель.

Жертвой ДТП стал водитель одного из легковых автомобилей, а второй водитель госпитализирован: он получил травмы средней степени тяжести.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с лосем в «Ленобласти. Минувшей ночью на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области произошло серьезное ДТП, участниками которого стали легковушка и лось.