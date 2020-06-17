В Петербурге воздух прогреется до +32 градусов

В Петербурге воздух прогреется до +32 градусов
Жара продержится недолго. Фото:Baltphoto

В четверг, 17 июня, жителей Петербурга ожидает жаркая погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», столбики термометров покажут +18…+20 градусов, днем воздух прогреется до +32 градуса. Ночью осадков не ожидается, зато днем пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер днем будет юго-восточный. Его порывы достигнут 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление днем будет слабо понижаться.

Синоптики из Гидрометцентра ранее прогнозировали переменчивую погоду этим летом. По их прогнозам, на смену жарким дням будут приходить холодные и дождливые.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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