В Пулково 18 июня отмели девять рейсов

На настоящий момент информация о причинах, по которым рейсы были отменены, неизвестны. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

На настоящий момент информация о причинах, по которым рейсы были отменены, неизвестны. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В Северной столице продолжается отмена авиарейсов. Сегодня из Пулково не вылетят десять самолетов

В четверг, 18 июня, были отменены вылеты самолетов в Москву, Иркутск, Ташкент, Париж, Кишинев, Екатеринбург, Омск и Сургут. При этом сегодня отменены сразу два рейса в столицу.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, изменения затронули авиакомпании Pegas Fly, S7, Uzbekistan Airways, Air France, Fly One, Россия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после столкновения самолетов в Пулково возбудили уголовное дело. Ущерб от происшествия составил более миллиона рублей. Воздушные судна столкнулись на взлетно-посадочной полосе. При подготовке ко взлету крыло одного из лайнеров столкнулось с хвостом другого самолета.