Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев подхватил коронавирус

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

В своем Twitter он написал, что последний тест экс-лидера нации оказался положительным. И добавил, что повода для беспокойства нет, он продолжает работать в дистанционном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории России подтвердили еще 7,8 тыс. новых случаев инфицирования Covid-19. В общей сложности, с начала пандемии коронавируса в стране зарегистрирован 561 091 пациент с подтвержденным заболеванием. Также за прошедшие сутки было зафиксировано 182 летальных случая.