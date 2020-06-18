Дрозденко: если не будем эволиционировать — вымрем, как динозавры

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил на законодательном уровне ввести систему стандартов для представителей власти.

Идея заключается в том, чтобы заложить стандарт качества жизни. Со временем его планируется развивать и улучшать. Речь, в частности, идет об индексировании обязательств как минимум на уровень инфляции, пишет online47.ru.

«Если мы хотим развиваться – нужно смотреть за горизонт, качественно меняться. И второе, если не будем эволюционировать – вымрем как динозавры», — заявил Дрозденко.

По примерным подсчетам, социальный стандарт на одного жителя региона может составить 20 тыс. рублей. Таким образом, на 100 тыс. жителей необходимо 2 млрд в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области планируют поднять прожиточные минимум и другие социальные показатели. Власти региона ставят задачу установить социальные стандарты выше средних по России.