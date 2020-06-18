В Ленобласти для детей могут ввести льготный проезд к учреждениям допобразования

Для детей в Ленобласти могут ввести новые льготы. Фото: unsplash.com

Для детей в Ленобласти могут ввести новые льготы. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области планируют ввести дополнительные льготы на проезд для детей. Речь идет о дороге к учреждениям дополнительного образования.

На территории региона действуют льготный проезд для студентов и школьников. Ожидается, что следующим шагом станет введение льгот для детей, которые занимаются в учреждения дополнительного образования, сообщает online47.ru.

Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, многие дети после школы ездят на занятия в районный центр или соседний город. При этом льготы на это у них отсутствуют.

«Мы сейчас смотрим, как все это правильно сделать, но, возможно, для школьников проезд будет по единому проездному билету бесплатным», – сказал он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до конца 2020 года в Ленинградской области откроют девять школ.