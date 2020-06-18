Дрозденко сравнил работу губернатора с врачебной

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сравнил работу губернатором с работой доктором. Основное их сходство — к ним обращаются, когда плохо себя чувствуют.

«Люди приходят, когда что-то у них плохо в жизни, в окружении – плохо работает УК, не нравятся дороги, плохая работа транспорта, мусор и т.д», — приводит слова Дрозденко online47.ru.

Губернатор признался, что полностью отдается работе. Самое сложное в этом — эмоции людей. Люди обращаются к нему через instagram, по прямой линии и во время рабочих поездок в города, поселки и деревни. Уровень вопросов при этом разнится: от открытых люков до крупных социальных объектов.

Дрозденко добавил, что о многих проблемах узнает из instagram. Сейчас к социальной сети подключились почти все комитеты, что упрощает работу. Однако комментарии Дрозденко продолжает сам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести систему стандартов для представителей власти.