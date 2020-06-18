Дрозденко сравнил работу губернатора с врачебной

Дрозденко сравнил работу губернатора с врачебной
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сравнил работу губернатором с работой доктором. Основное их сходство — к ним обращаются, когда плохо себя чувствуют.

«Люди приходят, когда что-то у них плохо в жизни, в окружении – плохо работает УК, не нравятся дороги, плохая работа транспорта, мусор и т.д», — приводит слова Дрозденко online47.ru.

Губернатор признался, что полностью отдается работе. Самое сложное в этом — эмоции людей. Люди обращаются к нему через instagram, по прямой линии и во время рабочих поездок в города, поселки и деревни. Уровень вопросов при этом разнится: от открытых люков до крупных социальных объектов.

Дрозденко добавил, что о многих проблемах узнает из instagram. Сейчас к социальной сети подключились почти все комитеты, что упрощает работу. Однако комментарии Дрозденко продолжает сам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести систему стандартов для представителей власти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр дрозденко врач губернатор доктор ленинградская область
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За два часа в Петербурге выпала половина месячных осадков
В Смольном назвали ожидаемые даты открытия кафе и парков
Мальчик погиб от удара молнии на берегу Финского залива
Дрозденко оценил поправки к Конституции РФ
Дрозденко сравнил работу губернатора с врачебной
В Ленобласти для детей могут ввести льготный проезд к учреждениям допобразования
Дрозденко: если не будем эволиционировать — вымрем, как динозавры
В Ленобласти хотят поднять прожиточный минимум выше, чем по России