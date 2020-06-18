В Америке скончался сын Никиты Хрущёва

В Америке скончался сын Никиты Хрущёва
Сергей Хрущев. Фото: Википедия

В Соединенных Штатах Америки скончался Сергей Хрущев — ученый и сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Ему было 84 года.

Информацию о смерти Хрущева-младшего подтвердил его близкий друг Марк Гаррисон, пишут «Известия».

«Он умер сегодня», — сказал Гаррисон.

Обстоятельства и причины смерти ученого не сообщаются.

Сергей Хрущев родился 2 июля 1935 года в Москве. Он был доктором технических наук и профессором. Удостоен звания Герой социалистического труда и Ордена Ленина. В 90-е эмигрировал в США. В Соединенные Штаты он был приглашен для чтения лекций по истории холодной войны в Университете Брауна. Также работал в Институте международных исследований Томаса. Хрущев имел российское и американское гражданства. Был дважды женат и имел двоих детей. Его старший сын Никита скончался в 2007 году, младший Сергей живет в Москве.

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