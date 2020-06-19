Суд продлил арест расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову

Читинский гарнизонный военный суд продлил арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восемь своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края.

По решению суда он будет находится под стражей до 25 сентября 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Равиля Тугушева.

Напомним, 25 октября прошлого года произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины. По делу о неуставных отношениях Шамсутдинов признан потерпевшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.