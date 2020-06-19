На участке КАД между ЗСД и проспектом Энгельса с 1 июля до осени полностью перекроют движение

В Санкт-Петербурге с 1 июля на участке Кольцевой автодороги (КАД) между Западным скоростным диаметром (ЗСД) и проспектом Энгельса начнутся дорожные работы, которые на 3 месяца полночью изменят схему движения.

Ремонтные работы будут длиться с 1 июля по 1 октября текущего года. Дорожники займутся реконструкцией северного участка КАД, о чем сообщил глава ситуационного центра ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. На время ремонта можно будет объехать закрытую часть внешнего кольца по внутреннему.

В сторону проспекта Энгельса будет работать одна полоса движения, в сторону ЗСД откроют две полосы. Автомобилистов просят учитывать эти изменения заранее при планировании пути. Учреждение также приносит извинения водителям за доставленные неудобства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что репетиции парада, посвященному 75-летию Победы в ВОВ ограничат движение в центре города.