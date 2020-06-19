Петербургские ученые разработали метод беспроводной передачи данных в 6G

Петербургские ученые разработали метод беспроводной передачи данных в 6G
Впоследствии новый принцип могут использовать при создании устройств беспроводной передачи данных в стандарте 6G. Фото: pixabay

Разработка петербургских ученых позволит увеличить скорость передачи информации в 100 – 1000 раз.

Ученые университета ИТМО предложили метод кодирования информации в терагерцовом импульсе, что позволяет значительно ускорить передачу данных в стандарте 6G.

Как сообщила пресс-служба вуза, им удалось применить способ модификации терагерцового импульса который применяется в 6G и позволяет значительно увеличивать скорость передачи информации.

Теперь ученым необходимо создать последовательность двух импульсов, с помощью которой и кодируется информация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые в Петербурге начали тестировать вакцину-йогурт для иммунитета к COVID-19.

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