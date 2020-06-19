Дворцовый мост и Мариинскую больницу украсят красно-белой подсветкой

Дворцовый мост и Мариинскую больницу украсят красно-белой подсветкой
Ночью воскресенья мост будет переливаться и пульсировать красно-белыми цветами, знаменуя важную роль медиков в спасении человеческих жизней. Фото: Baltphoto

В ближайшее воскресенье, 21 июня, Дворцовый мост и одна из старейших клиник города, Мариинская больница, будут освещены красно-белой подсветкой в честь Дня медицинского работника.

Об этом в пятницу, 19 июня, рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. В частности, Дворцовый мост будет подсвечен с 23:00, а фасад Мариинской больницы — с 22:00. Подсветка моста имеет два режима: переливающийся красно-белый свет, а также пульсирующие красные точки на белом фоне, напоминающие биение сердца.

Мариинская больница при помощи 18 мощнейших прожекторов для архитектурной подсветки окрасится в статичные красно-белые цвета. Отметим, что с наступающим профессиональным праздником медработников Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирусом за время пандемии переболели почти 5 тысяч врачей.

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