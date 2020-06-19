Коммунальщики Петербурга объяснили оплату счетов за отопление в июне

Владельцы счетчиков платят за отопление, потребленное в предыдущем месяце, в отличие от тех, у кого счетчики не установлены. Фото: Baltphoto

Владельцы счетчиков платят за отопление, потребленное в предыдущем месяце, в отличие от тех, у кого счетчики не установлены. Фото: Baltphoto

В квитанциях ЖКУ за июнь жители многоквартирных домов с установленными счётчиками обнаружили начисление платы за отопление.

Специалисты ГУП ВКЦП «Жилищное хозяйство» объяснили порядок начисления оплаты в период смены отопительных сезонов. По словам представителей предприятия, расчет отличается для домов с установленными счетчиками и без оных. Так, владельцы приборов учета оплачивают теплоснабжение за прошлый месяц, поскольку плата начисляется на основании показателей счетчиков.

Жильцы домов без счетчиков платят за отопление месяц в месяц, на основе норматива. Отметим, что на сегодняшний день общедомовые счетчики в Петербурге установлены в 17 тысячах домов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теперь платить по коммунальным счетам онлайн можно в упрощённом формате. Оплата производится как на сайтах «ТЭК СПб» и «Петроэлектросбыта», так и в банковских приложениях при помощи QR-кода.