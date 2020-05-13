Петербуржцы смогут оплачивать онлайн-квитанции по «коммуналке» в упрощенном формате

Петербуржцы смогут оплатить онлайн-квитанции по упрощенной системе. Теперь платежные сервисы и передача показаний осуществляется на прямых договорах.
Так, в мае абоненты, перешедшие на прямые расчеты с предприятием, получат квитанции, в которых объединена плата за тепло и горячую воду с суммой за электроэнергию.
Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», оплатить платежные документы можно на сайте ТЭКа в личном кабинете, на сайте АО «Петроэлектросбыт», а также по QR-коду в приложении банков.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга объяснил продление ограничений в Петербурге. Помимо этого, в городе введен обязательный масочный режим. Горожане обязаны носить маски, респираторы и перчатки в общественных местах, в том числе в магазинах, общественном транспорте и такси.