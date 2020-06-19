Вечером пятницы в Петербурге 6-балльные пробки

Вечером пятницы в Петербурге 6-балльные пробки
Фото: Яндекс.Карты

Несмотря на вечер пятницы, ситуация на дорогах Северной столицы умеренно спокойная, в 17:00 сервис «Яндекс.Пробки» оценивает загруженность улиц в 6 баллов.

Заторы наблюдаются на выездах из города: в районе Всеволожска, Сестрорецка, Кудрово, на подъезде к Красному Селу. В Шушарах сложная ситуация на развязке КАД с проспектом Обуховской обороны. Наиболее затрудненное движение, судя по картам, в Мурино и Новом Девяткино — там, машины, кажется, стоят без движения, а также на пересечении проспектов Суздальского и Энгельса, где произошло ДТП.

В центральных районах Петербурга местами также есть пробки: стоит Литейный мост в сторону Арсенальной набережной и, традиционно, осложнено движение по Невскому проспекту в районе площади Восстания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июля в Петербурге на 3 месяца полностью закроют северный участок КАД в связи с реконструкцией.

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