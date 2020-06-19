Ученые нашли в Крыму большой запас подземных пресных вод

Ученые нашли в Крыму большой запас подземных пресных вод
По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидата технических наук Николая Ковалева, уникальность этих потоков подземных вод в том, что они формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды. Фото: Baltphoto

На территории полуострова ученые из Севастополя исследовали высокотемпературные подземные очаги в горах, где обнаружили масштабные запасы пресной воды.

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета (СевГУ). Сотрудники университета в течение двух лет изучали этот вопрос вместе с представителями НИИ сельского хозяйства Крыма РАН. Ученым удалось установить, что в сети тектонических разломов на глубине 350-500 метров мигрируют потоки пресной воды, нагретые до 80-850 градусов. Эти потоки проходят через все территорию Крыма.

Добиться таких результатов специалистам удалось благодаря использованию «геотомографа», также разработанного учеными из Севастополя, пишет ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин учредил орден имени Пирогова и медаль Луки Крымского.

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