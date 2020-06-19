Ученые нашли в Крыму большой запас подземных пресных вод

На территории полуострова ученые из Севастополя исследовали высокотемпературные подземные очаги в горах, где обнаружили масштабные запасы пресной воды.

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета (СевГУ). Сотрудники университета в течение двух лет изучали этот вопрос вместе с представителями НИИ сельского хозяйства Крыма РАН. Ученым удалось установить, что в сети тектонических разломов на глубине 350-500 метров мигрируют потоки пресной воды, нагретые до 80-850 градусов. Эти потоки проходят через все территорию Крыма.