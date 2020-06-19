Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении новых государственных наград: ордена имени Пирогова и медали Луки Крымского.

Информация об этом была опубликована в пятницу, 19 июня, на официальном сайте Кремля. В пресс-релизе объясняется, что новые награды должны обеспечить дальнейшее совершенствование государственной наградной системы Российской Федерации.

Помимо прочего, указ президента утверждает статус и описание ордена Пирогова и медали Луки Крымского, а также включает в себя рисунки этих наград.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации юбилейные медали в честь 75-летия Победы петербургским ветеранам Великой Отечественной войны выдавали на дому. Почетными обладателями наград стали 42 тысяч жителей Северной столицы.