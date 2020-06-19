В Выборге торжественно спустили на воду траулер «Юрий Маточкин»

В пятницу, 19 июня, в городе Выборг состоялся торжественный спуск на воду траулера-процессора «Юрий Маточкин», предназначенного для ловли рыбы донных пород.
Траулер-ледоход оснащен усиленным корпусом и передовым траловым комплексом. На борту судна установлено оборудование, которое позволяет ловить и круглосуточно поддерживать заморозку до ста тонн рыбы. Кроме того, в нем есть трюмы для хранения морской продукции емкостью до 2 375 кубометров. «Юрий Маточкин» был заложен на верфи Выборгского судостроительного завода (ВСЗ) 1 ноября 2018 года.
Заказчиком проекта выступает «АТЛАНТРЫБФЛОТ». Это уже не первое сотрудничество организации и ВСЗ, ранее для компании на выборгском предприятии построили три аналогичных траулера.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге заложат самый крупный атомный ледокол.