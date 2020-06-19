В Выборге торжественно спустили на воду траулер «Юрий Маточкин»

Строительство рыболовных судов на Выборгском судостроительном заводе ведется в рамках программы «инвестиционных квот», стимулирующих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. Фото: пресс-служба "ВСЗ"

Строительство рыболовных судов на Выборгском судостроительном заводе ведется в рамках программы «инвестиционных квот», стимулирующих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. Фото: пресс-служба "ВСЗ"

В пятницу, 19 июня, в городе Выборг состоялся торжественный спуск на воду траулера-процессора «Юрий Маточкин», предназначенного для ловли рыбы донных пород.

Траулер-ледоход оснащен усиленным корпусом и передовым траловым комплексом. На борту судна установлено оборудование, которое позволяет ловить и круглосуточно поддерживать заморозку до ста тонн рыбы. Кроме того, в нем есть трюмы для хранения морской продукции емкостью до 2 375 кубометров. «Юрий Маточкин» был заложен на верфи Выборгского судостроительного завода (ВСЗ) 1 ноября 2018 года.

Заказчиком проекта выступает «АТЛАНТРЫБФЛОТ». Это уже не первое сотрудничество организации и ВСЗ, ранее для компании на выборгском предприятии построили три аналогичных траулера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге заложат самый крупный атомный ледокол.