Маникюрный салон на Заневском накажут за работу в пандемию

Маникюрный салон на Заневском накажут за работу в пандемию
Работающий в коронавирус маникюрный салон. Фото: ККИ

Сотрудники петербургского ККИ наведались в маникюрный салон на Заневском проспекте. Оказалось, что мастера салона активно делали»ноготочки» петербурженкам во время пандемии.

Как сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом, сотрудники заметили, что клиенты заходили в помещение салона несмотря на закрытые двери и затянутые пленкой окна.

Представители решили заглянуть внутрь вместе с посетителями и установили, что в помещении одновременно находились более 20 человек. Многие из них были без масок и перчаток, а социальная дистанция не соблюдалась.

В результате на владельца салона составили протокол об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 15 июня открываются парикмахерские, бани и велопрокаты. Все предприятия должны соблюдать стандарт безопасности, разработанный Роспотребнадзором.

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