Анастасия Заворотнюк идет на поправку

У актрисы наметилась ремиссия спустя несколько месяцев борьбы с раком.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем сообщает Popcake. Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия. Врачи допускают, что уже совсем скоро звезда сможет вернуться к нормальной жизни и даже сниматься в кино. Известно, что при лечении Заворотнюк не применяли новую методику, ее собираются использовать в случае ухудшения самочувствия.

Напоминаем, что о болезни актрисы впервые заговорили в августе 2019 года. Долгое время семья никак не комментировала слухи, но в последнее время они выходят на связь благодаря Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин призвал звезд скинуться на лечение Заворотнюк. Он отметил, что хотел бы создать фонд или ассоциацию, помогающую людям творческих профессий.