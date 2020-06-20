В США пассажира сняли с авиарейса из-за того, что он не захотел надеть маску

В США пассажира сняли с авиарейса из-за того, что тот отказался надеть маску, сообщает Travel and Leisure.

На фоне коронавируса многие авиакомпания изменили правила для пассажиров и обязали всех лететь в маске и перчатках. Брэндон Страка, летевший из Нью-Йорка в Даллас, не захотел подчиниться правилам и надеть защитную маску. В итоге его сняли с рейса. Потом он поведал об этом инциденте в соцсети.

Ему удалось улететь другим рейсом авиперевозчика только после того, как он пообещал надеть маску.

Представитель авиакомпании отметил, что маску имеют право не надевать дети и люди, у которых есть на то медицинские показания.

Страка рассказал, что ему было неудобно лететь в маске, однако медицинских подтверждений у него не оказалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Японии, освобождающейся от ограничений по коронавирусу, разработали специальные маски для плавания в бассейне после их открытия. Бассейны доступны японцам для посещения с 1 июня и пользуются большой популярностью.