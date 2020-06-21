Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором

Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором
В партии женщину не поняли. Фото: Pixabay

Жительница Астрахани, замуровавшая в бетон несовершеннолетнего сына, в прошлом была членом «Справедливой России» и планировала выдвигаться на выборах главы региона.

Председатель совета астраханского отделения партии Олег Шеин рассказал, что женщина долгое время находилась в состоянии стресса. Он связывался с женщиной после того, как она заявила о пропаже 12-летнего мальчика.

В интервью «Говорит Москва» политик отметил, что жительница не была вспыльчивой. Он добавил, что в прошлом году она выступила с идеей выдвижения на губернаторских выборах, однако оказалась не понята, после чего покинула ряды «Справедливой России». По его мнению, именно это стало неким катализатором, спусковым крючком.

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