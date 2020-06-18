Заказчика покушения на убийство врача хотят экстрадировать в Петербург

Суд назначил Дараеву наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Суд назначил Дараеву наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге расследуют уголовное дело о покушении на убийство по найму муниципального депутата и врача Бахтияра Адхамова, совершенное в 2016 году. Заказчика преступления готовят к экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности.

В субботу, 17 июня, Калининский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении жителя Грозного Хусейна Дараева. Его признали виновным в попытке убийства. В отношении мужчины возбудили уголовное дела по факту покушения и незаконного оборота оружия.

По данным следствия, преступление было совершено по заказу Валида Исаева. Он вступил в Москве с Дараевым в преступный сговор на совершение убийства петербуржца за денежное вознаграждение в сумме 5 млн рублей. Дараев прибыл в Петербург к месту работы потерпевшего. Там он произвел в него не менее 8 выстрелов, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, в результате проведения оперативных мероприятий 23 сентября 2018 года в Кабардино-Балкарской республике исполнитель преступления был задержан и этапирован в Петербург.

Заказчик же преступления в августе прошлого года был объявлен в розыск. В отношении Исаева было заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого за организацию покушения на убийство по найму, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянина арестовали за покушение на убийство узбека в Петербурге.