В США сочли оскорбительным для эскимосов название «эскимо»

Дочерняя компания швейцарской Nestle, Dreyer’s, заявила, что слово «эскимо» нарушает расовое равноправие и является уничижительным для эскимосов.
Производитель намерен изменить название фирменного мороженого, Eskimo Pie, поскольку компания не хочет оскорбить коренные народы, проживающие в Гренландии, Аляски, на территории Нунавут в Канаде и в Чукотском автономном округе, передает The Wall Street Journal.
Сладкий десерт в виде мороженого между двух коржей, политых шоколадом, рекламирует мальчик в народной одежде эскимосов. Продукт еще в 1920 году придумали Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер. Изобретатели получили патент на Eskimo Pie в 1922 году, после чего успешно продали предприятие. Во владение Dreyer’s оно перешло в 2007 году.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Лана дель Рей прокомментировала обвинения в расизме в свой адрес.