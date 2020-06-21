В США сочли оскорбительным для эскимосов название «эскимо»

Представители эскимосов такое решение еще не комментировали. Фото: pixabay.com

Представители эскимосов такое решение еще не комментировали. Фото: pixabay.com

Дочерняя компания швейцарской Nestle, Dreyer’s, заявила, что слово «эскимо» нарушает расовое равноправие и является уничижительным для эскимосов.

Производитель намерен изменить название фирменного мороженого, Eskimo Pie, поскольку компания не хочет оскорбить коренные народы, проживающие в Гренландии, Аляски, на территории Нунавут в Канаде и в Чукотском автономном округе, передает The Wall Street Journal.

Сладкий десерт в виде мороженого между двух коржей, политых шоколадом, рекламирует мальчик в народной одежде эскимосов. Продукт еще в 1920 году придумали Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер. Изобретатели получили патент на Eskimo Pie в 1922 году, после чего успешно продали предприятие. Во владение Dreyer’s оно перешло в 2007 году.