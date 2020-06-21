В российских вузах по поручению Путина увеличат количество бюджетных мест

Первокурсники Петербурга на ежегодном посвящении в Петропавловской крепости. Однако Северную столицу увеличение бюджетных мест коснется минимально. Фото: pixabay.com

Первокурсники Петербурга на ежегодном посвящении в Петропавловской крепости. Однако Северную столицу увеличение бюджетных мест коснется минимально. Фото: pixabay.com

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении количества бюджетных мест в отечественных вузах.

Так, в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина в послании Федеральному Собранию, добавлено 11,4 тысяч дополнительных бюджетных мест в высших учебных заведениях страны. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В первую очередь, распределение бюджетных мест коснется вузов в регионах, где ощущается острая нехватка квалифицированных специалистов. Согласно постановлению, необходимость дополнительных мест будет оцениваться по рейтингу, ранее составленному Минобрнауки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в этом году абитуриенты могут подавать заявления на поступление в вуз онлайн. Это можно сделать через портал госуслуг.