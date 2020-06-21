В Ленинградской области учредили новую награду для медиков

В Ленинградской области учредили новый наградной знак для медицинских работников, он получил название «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской области».

Напомним, что сегодня, 21 июня, празднуется День медицинского работника. В этот день почетные знаки перейдут к своим обладателям. В пресс-службе областной администрации рассказали, что награде присвоен региональный статус. Она символизирует поддержку медиков и благодарность врачам, спасающим жизни.

Дизайн почётного знака разработал глава Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий. Награда представлена в бронзе, серебре и золоте. На каждом знаке есть лавровый венок, знаменующий победителя, красный крест, символизирующий помощь и милосердие, а также символика Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый после открытия концерт в Мариинском театре был посвящен медицинским работникам.