Террорист устроил резню в британском Рединге, три человека убиты

Террорист устроил резню в британском Рединге, три человека убиты
Полиция признала нападение на людей терактом. Фото: pixabay

Полиция английского города Рединг в графстве Беркшир задержала мужчину, зарезавшего троих людей.

Полицейское управление долины Темзы, которое отвечает за Беркшир, распространило сообщение о том, что правоохранители признали нападение на людей, произошедшее в местном парке, террористическим актом.

Все произошло еще в субботу вечером, 20 июня. Вооруженный ножом молодой мужчина напал на местных жителей, отдыхающих в парке Форбери гарденс. Он успел ранить пятерых человек. Трое из них погибли, еще двое в реанимации.

Полиция не дала нападавшему сбежать — он был задержан на месте. Как сообщает Sky News, им оказался 25-летний уроженец Ливии, который безуспешно пытался получить убежище в Британии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина, стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.

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