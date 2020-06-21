Татьяна Буланова узнала о перенесенном инсульте от врачей

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Напомним, сейчас ей 51 год.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на певицу, несколько месяцев назад ее госпитализировали из-за проблем с сердцем. Ее беспокоило, что у нее начали неметь руки.

Уже в больнице врачи сказали, что Буланова очень вовремя обратилась за медицинской помощью — еще немного, и она могла бы попасть в больницу уже с настоящим инсультом. Более того, оказалось, что у нее уже был микроинсульт — несколько лет назад.

Медики быстро поставили отечественную звезду на ноги и сейчас она в прекрасном состоянии.

«Я сделала плановое МРТ и оно показало, что произошел микроинсульт еще несколько лет назад», — говорит Буланова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Алексей Барабаш едва не умер после двух инсультов.