Трое неизвестных отобрали ноутбук у петербуржца на Северном

Трое неизвестных отобрали ноутбук у петербуржца на Северном
У петербуржца похитили ноутбук. Фото: unsplash.com

В полицию Выборгского района Петербурга обратился мужчина 1979 года рождения. Он сообщил, что стал жертвой нападения на Северном проспекте.

Нападение произошло утром 20 июня у дома 16 корпус 2. По словам заявителя, трое неизвестных применили физическую силу и отобрали у него ноутбук HP. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В этот же день в районе 15 часов сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Злоумышленники были пойманы у дома 11 по проспекту Художников. Ими оказались мужчина 1989 года рождения и женщина 1988 года рождения.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конфликт между охранниками на Васильевском острове завершился стрельбой. Один из них трижды выстрелил в коллегу из травматического пистолета.

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