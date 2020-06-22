Полиция Петербурга проверяет порчу памятника жертвам репрессий

В Петербурге полиция начала проверку после пропажи фрагмента памятника жертвам политических репрессий «Метафизические сфинксы». У монумента пропал один из элементов — гранитная книга.

«По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу и Ленинградской области.

Памятник жертвам политических репрессий установлен на Воскресенской набережной в Центральном районе Петербурга напротив тюрьмы «Кресты». Местные жители обнаружили пропажу гранитной книги и рассказали об этом в соцсетях. Факт исчезновения подтвердила полиция после выезда на место.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, обращение по поводу повреждения памятника также направлено в администрацию Центрального района. Местные жители просят найти вандалов и восстановить монумент.