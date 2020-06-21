Гранитная книга пропала с памятника жертвам репрессий на Воскресенской набережной

С памятника была украдена гранитная книга. Фото: vk.com/liteynyokrug

С памятника была украдена гранитная книга. Фото: vk.com/liteynyokrug

Петербургские вандалы сняли с памятника жертвам политических репрессий «Метафизические сфинксы» гранитную книгу.

Памятник «Метафизические сфинксы» был установлен на Воскресенской набережной в 1995 году. Он находится напротив тюрьмы «Кресты».

Неизвестные хулиганы похитили элемент, называющийся «гранитная книга». Он символизирует 58-ю статью уголовного кодекса «за антисоветскую деятельность». Информации о том, когда именно монумент был поврежден, пока нет. Об этом сообщается в группе «Жители МО Литейный округ» в соцсети «ВКонтакте».

Возмущенные петербуржцы уже направили обращение в администрацию Центрального района. Горожане просят найти и наказать вандалов, а также вернуть монументу первоначальный облик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грифонам на Банковском мосту частично вернули прежний вид после нападения вандалов.