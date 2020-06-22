В Волховском районе спасли трех птенцов белой цапли, которые пострадали от урагана

Птиц передали на выкармливание в «Сирин». Фото: vk.com/ohotnadzor47

Птиц передали на выкармливание в «Сирин». Фото: vk.com/ohotnadzor47

В Волховском районе Ленобласти жители деревни Медвежья Кара нашли в лесу трех птенцов белой цапли. Они выпали из гнезда из-за сильного ветра.

Местные жители нашли птенцов в пятницу, 20 июня. Ураган снес их из гнезда на вершине сосны.

Как сообщили в группе «Охотнадзор/47» социальной сети «ВКонтакте», очевидцы передали птиц в филиал благотворительного фонда реабилитации и интродукции диких животных «Сирин». Теперь птенцы находятся в заботливых руках ветеринарного врача турцентра «Туристическая деревня «Верхние Мандроги», им обеспечили ветеринарные процедуры, уход и внимание.

После реабилитации и лечения птиц выпустят на волю.

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