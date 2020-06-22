«Не могу вам сказать»: Бузова намекнула на беременность

Ольга Бузова регулярно делится с поклонниками событиями своей личной жизни. На этот раз певица настойчиво намекала на беременность.

Фанаты заметили, что уже на протяжении нескольких постов в соцсети Instagram телеведущая явно намекает на свое положение. Первый двусмысленный пост она выложила на днях. Снимок был сделан во время романтической прогулки на катере с возлюбленным. Подписать фото звезда решила с ноткой интриги.

«Любовь внутри меня », — написала Бузова.

После этого певица опубликовала фото, где она в макияже и стильной укладке. Подпись также подогревает подозрения поклонников.

«И все-таки все самое лучшее случается неожиданно. А я пока не могу вам сказать кое-что», — подписала второй снимок певица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова счастлива в отношениях уже больше полугода, но ее песни говорят об обратном. Она спела о разбитом сердце.