«Не могу вам сказать»: Бузова намекнула на беременность

&#171;Не могу вам сказать&#187;: Бузова намекнула на беременность
Ольга Бузова с возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова регулярно делится с поклонниками событиями своей личной жизни. На этот раз певица настойчиво намекала на беременность.

Фанаты заметили, что уже на протяжении нескольких постов в соцсети Instagram телеведущая явно намекает на свое положение. Первый двусмысленный пост она выложила на днях. Снимок был сделан во время романтической прогулки на катере с возлюбленным. Подписать фото звезда решила с ноткой интриги.

«Любовь внутри меня », — написала Бузова.

После этого певица опубликовала фото, где она в макияже и стильной укладке. Подпись также подогревает подозрения поклонников.

«И все-таки все самое лучшее случается неожиданно. А я пока не могу вам сказать кое-что», — подписала второй снимок певица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова счастлива в отношениях уже больше полугода, но ее песни говорят об обратном. Она спела о разбитом сердце.

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