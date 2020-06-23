Nordwind анонсировал открытие шести новых направлений из Пулково в июле

Цены на билеты по новым направлениям пока не анонсировались. Фото: https://nordwindairlines.ru

Цены на билеты по новым направлениям пока не анонсировались. Фото: https://nordwindairlines.ru

Российская авиакомпания Nordwind рассказала об открытии новых направлений из петербургского аэропорта Пулково, которые начнут действовать с 1 июля текущего года.

Уже на следующей неделе из Северной столицы будут доступны вылеты в Горно-Алтайск, Грозный, Махачкалу, Нижневартовск, Новокузнецк и Новый Уренгой. Новые направления станут регулярными, передают в пресс-службе авиакомпании. Все рейсы будут выполняться на воздушных судах из семейства Boeing 737.

Напомним, Nordwind Airlines — дочерняя авиакомпания туристического оператора «Пегас Туристик», одна из десяти крупнейших компаний страны по количеству перевезённых пассажиров. База Nordwind находится в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Москву и Воронеж из Санкт-Петербурга теперь можно улететь самолетами «Победы».